Korkutan iklim uyarısı
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim sisteminin kayıtlı tarihte görülmemiş düzeyde dengesiz hale geldiğini kaydetti. WMO'nun raporunda, gezegenin enerji dengesindeki bozulmanın geçen yıl yeni bir zirveye ulaştığını ortaya koydu. Bu durum okyanusları rekor düzeyde ısıttı, buzulların erimesini hızlandırdı ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Verilere göre, son 11 yıl modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'den bu yana en sıcak 11 yıl olarak kayda geçti. 2026'da başlaması beklenen El Nino'nun sıcaklık rekorlarını daha da yukarı çekebileceği uyarısı yapıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gezegen sınırlarının ötesine itiliyor. Tüm temel iklim göstergeleri alarm veriyor" dedi.