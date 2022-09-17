Kraliçe Elizabeth’in cenaze ziyaretinde şoke eden anlar! Büyük panik yaşandı

Şoke eden anlar sırasında ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olay sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu etrafında ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles da dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da yer aldığı bilgisi aktarıldı.