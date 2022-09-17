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Giriş Tarihi: 17.9.2022 14:19 Son Güncelleme: 17.9.2022 14:24

Kraliçe Elizabeth’in cenaze ziyaretinde şoke eden anlar! Büyük panik yaşandı

İHA
Kraliçe Elizabeth’in cenaze ziyaretinde şoke eden anlar! Büyük panik yaşandı

Geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden, İngiltere tahtının en uzun süreli sahibi Kraliçe II. Elizabeth’in naaşına ziyaretçi akını yaşanıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesinde Kraliçe’nin naaşı Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açıldı. Kraliçe’nin cenazesini ziyaret etmek için oluşturulan kuyruktaki bir kişi ise büyük paniğe neden oldu.

İngiltere'de geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için yas tutuluyor. Başkent Londra'da binlerce kişinin Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görmek için 14 saati aşan bekleme süresiyle oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk, giderek uzuyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kraliçe II. Elizabeth'in başkent Londra'da yer alan Westminster Hall'deki cenazesini ziyaret etmek isteyen halk saatlerce kuyrukta beklemeye devam eden kalabalığın 8 kilometreyi bulduğu belirtildi.

Cenaze töreninin yapılacağı pazartesi sabahına dek günün her saati ziyarete açık olacak kraliçenin tabutunu görmek isteyenler ülkenin dört bir yanından başkente akın etti.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerin en az altı saat süreyle durdurulduğu açıklandı.

Hükümetin Kültür, Medya ve Spor Birimi'nden yapılan açıklamada "Southwark Parkı kapasitesini doldurdu. Kuyruğa girişler en az altı saatle durdurulacak. Lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin," ifadeleri kullanıldı.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği Westminster Hall'de dün akşam şoke eden anlar yaşandı.

PANİK ANLARI YAŞANDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre dün akşam, yerel saat ile 10 civarında kimliği açıklanmayan bir adam yas tutan vatandaşların arasından hızla geçerek tabuta doğru koşmaya başladı. Bu sırada şüpheli şahıs, yanında bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunu yere devirince yanlarındaki kadın çığlık atmaya başladı.

Metropolitan polisi kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru koşam bir adamın tutuklandığını açıkladı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke oldu | Video

ŞÜPHELİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22.00 civarında Metropolitan polisinin Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı'ndan memurlar, Westminster Hall'de şüpheli bir adamı gözaltına aldı. Şahıs, Kamu Düzeni Yasası uyarınca bir suçtan tutuklandı" denildi.

Bir parlamento sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Westminster Hall'de bir kişinin kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru hareket ettiği bir haberdarız" dedi.

Şoke eden anlar sırasında ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olay sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu etrafında ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles da dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da yer aldığı bilgisi aktarıldı.

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Kraliçe Elizabeth’in cenaze ziyaretinde şoke eden anlar! Büyük panik yaşandı
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