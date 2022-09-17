Kraliçe Elizabeth’in cenaze ziyaretinde şoke eden anlar! Büyük panik yaşandı

İngiltere'de geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için yas tutuluyor. Başkent Londra'da binlerce kişinin Kraliçe II. Elizabeth'in naaşını görmek için 14 saati aşan bekleme süresiyle oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruk, giderek uzuyor.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kraliçe II. Elizabeth'in başkent Londra'da yer alan Westminster Hall'deki cenazesini ziyaret etmek isteyen halk saatlerce kuyrukta beklemeye devam eden kalabalığın 8 kilometreyi bulduğu belirtildi.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerin en az altı saat süreyle durdurulduğu açıklandı.
Hükümetin Kültür, Medya ve Spor Birimi'nden yapılan açıklamada "Southwark Parkı kapasitesini doldurdu. Kuyruğa girişler en az altı saatle durdurulacak. Lütfen yeniden açılana dek sıraya girmeye yeltenmeyin," ifadeleri kullanıldı.
Binlerce kişinin ziyaret ettiği Westminster Hall'de dün akşam şoke eden anlar yaşandı.
PANİK ANLARI YAŞANDI
Ülke basınında yer alan haberlere göre dün akşam, yerel saat ile 10 civarında kimliği açıklanmayan bir adam yas tutan vatandaşların arasından hızla geçerek tabuta doğru koşmaya başladı. Bu sırada şüpheli şahıs, yanında bulunan 7 yaşındaki kız çocuğunu yere devirince yanlarındaki kadın çığlık atmaya başladı.
Metropolitan polisi kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru koşam bir adamın tutuklandığını açıkladı.
Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke oldu | Video
ŞÜPHELİ KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22.00 civarında Metropolitan polisinin Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı'ndan memurlar, Westminster Hall'de şüpheli bir adamı gözaltına aldı. Şahıs, Kamu Düzeni Yasası uyarınca bir suçtan tutuklandı" denildi.
Bir parlamento sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Westminster Hall'de bir kişinin kuyruktan çıkarak Kraliçe'nin tabutuna doğru hareket ettiği bir haberdarız" dedi.
Şoke eden anlar sırasında ziyaretçilerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Olay sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in tabutu etrafında ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles da dahil olmak üzere Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'ın da yer aldığı bilgisi aktarıldı.