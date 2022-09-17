Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun başında heyecan dolu dakikalar... Herkes şoke oldu | Video

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Londra’daki Westminster Salonu’na yerleştirilen naaşının ziyarete açıldığı salonda dün korku dolu anlar yaşandı. Bir anda kalabalığın arasından sıyrılarak koşmaya başlayan ve tabuta sarılan bir adam salonda büyük paniğe yol açtı.