Kraliyet Ailesi’nde servet savaşları! ‘Şirket’in en zengini belli oldu

İngiliz tahtının en uzun süreli sahibi Kraliçe 2. Elizabeth, bugün başkent Londra'daki Westminister Kilisesi'ndeki törenden sonra ebedi istirahatine uğurlanacak. 70 yıldır tahtta olan hükümdarına bugün son kez veda edecek olan İngiltere'de halk günlerce uzun kuyruklarda Kraliçe'nin naaşını görmek için beklemiş, kalabalık oldukça konuşulmuştu.

SERVETLERİNE SERVET KATTILAR

Cenaze törenine hazırlanan ülkede bu kez de Kraliyet serveti konuşulmaya başlandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından, Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlar ve hükümdarlığın serveti, en çok merak edilen konuların başında geldi. Tüm gözler milyar dolarlık Kraliyet Ailesi servetine çevrildi.