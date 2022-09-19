Kraliyet Ailesi’nde servet savaşları! ‘Şirket’in en zengini belli oldu

İngiliz tahtının en uzun süreli sahibi Kraliçe 2. Elizabeth, bugün başkent Londra'daki Westminister Kilisesi'ndeki törenden sonra ebedi istirahatine uğurlanacak. 70 yıldır tahtta olan hükümdarına bugün son kez veda edecek olan İngiltere'de halk günlerce uzun kuyruklarda Kraliçe'nin naaşını görmek için beklemiş, kalabalık oldukça konuşulmuştu.
SERVETLERİNE SERVET KATTILAR
Cenaze törenine hazırlanan ülkede bu kez de Kraliyet serveti konuşulmaya başlandı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından, Kraliyet Ailesi'ndeki unvanlar ve hükümdarlığın serveti, en çok merak edilen konuların başında geldi. Tüm gözler milyar dolarlık Kraliyet Ailesi servetine çevrildi.
ZİRVEDE WILLIAM VAR
New York Post'un haberine göre, Kraliçe Elizabeth'in babası Kral 6. George tarafından monarşi ve kurumları için kullanılan bir takma ad olan "Şirket"in değeri açıklandı. Kraliçe'nin ölümüyle beraber, şu anda en az 23 milyar dolar değerinde olan Kraliyet Ailesi'nin en zengini ise, babası Kral III. Charles'ı geride bırakan Prens William oldu.
NYP'un haberine göre geçtiğimiz on yılda, Kraliyet'e ait binaları, arazileri, madenleri, sanat eserlerini ve diğer hazineleri içeren servet, her zamankinden daha hızlı yükseldi. Yalnızca 10 yıl içinde, monarşinin en büyük kurumları olan Crown Estate ve Lancaster ve Cornwall Dükalıkları'nın serveti iki katına çıktı. Yüzlerce kilometrelik İngiliz kıyı şeridine, Ascot hipodromuna, kriket sahasına ve Londra'nın en ünlü özel üye kulüplerine de sahip olan Kraliyet'in üyelerinin serveti de gitgide arttı.
"Şirket"in İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki arazi ve binaları içeren devasa bir emlak portföyüne sahip olduğu biliniyor.
Bu mülklerin değeri ise yaklaşık 18 milyar doları buluyor. Ancak Kraliyet mülkleri hüküm süren hükümdara ait olsa da Kral veya Kraliçe'nin varlıkları satma yetkisi olmadığı gibi doğrudan mülkten gelir de elde edemiyor.
Bunun yerine mülklerden elde edilen kârlar Hazine'ye gidiyor ve bu tutarın belirli bir yüzdesi de Kraliyet Ailesi'ne hibe ediliyor.
SERVETİ DIANA'DAN GELİYOR
Habere göre Kraliyet Ailesi'nin en zengin üyesi, 40 yaşındaki yeni Veliaht Prens William oldu. William, 685 yıllık Cornwall Dükalığı'nı babasından devralınca serveti 1 milyar sterlini geçti.
Annesi Prenses Diana'dan kalan 10 milyon sterlini ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth'ten kalan 7 milyon sterlinlik mirasın da sahibi olan William'ın toplam serveti 1.05 milyar sterlini buldu.
Yeni Kral, 73 yaşındaki III. Charles, oğlunun ardından ikinci sırada geldi. Değeri 652.8 milyon sterlin olan 671 yıllık Lancaster Dükalığı'nı devralan Charles'ın toplam serveti 1 milyon sterline ulaştı.
Tahtın beş numaralı varisi olan Prens Harry (38) ve eşi Meghan Markle'ın servetinin ise yaklaşık 20 milyon sterline çıktığı belirtildi.
Kraliçe'nin kızı Prenses Anne'nin servetinin ise yaklaşık 52 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. "En çalışkan Kraliyet üyesi" olarak anılan 72 yaşındaki Anne, geniş bir mücevher koleksiyonuna da sahip.
Kraliçe'nin oğlu, 58 yaşındaki Prens Edward ve eşi Wessex Kontesi'nin serveti ise 10 milyon sterlini buluyor.
TACİZ DAVASI SERVETİNİ ERİTTİ
Kraliçe'nin, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın yakın dostu olan ve tecavüzden yargılanan oğlu Prens Andrew'un servetinin ise eridiği biliniyor. Andrew'un servetinin, cinsel istismar davası nedeniyle 5 milyon sterline gerilediği söyleniyor. Andrew, ABD'de kendisine karşı bir cinsel saldırı davası açan Virginia Giuffre'ye 10 milyon dolar ödeme koşuluyla anlaşmaya varmıştı.
SON DAKİKA- Kraliçe Elizabeth'e son veda! Prens Philip'in yanına gömülecek...