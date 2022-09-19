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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:14

Kraliçe Elizabeth'e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. David Beckham'ın da aralarında olduğu milyonlarca insan Kraliçe'nin naaşını görmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Cenaze töreni için olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı. İngiltere'nin tahtta en uzun süre kalan hükümdarına bugün son kez veda edilecekken ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması kriz çıkardı.

Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

İngiltere, 70 yıldır tahtta olan hükümdarına bugün son kez veda ediyor. Halk günlerce uzun kuyruklarda, kamp kurarak Kraliçenin naaşını görmek için beklemişti. Eşi Prens Philip'in yanına gömülecek olan Kraliçe Elizabeth'in tabutu bugün ziyaretçilere kapatılacak.

Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

KAPASİTE DOLDU ANCAK YİNE DE AKIN ETTİLER

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar, başkent sokaklarında uzadıkça uzadı. Hükümet, "kapasite doldu, gelmeyin" dese de halk sokakta Kraliçe'yi beklemeyi sürdürdü.

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Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

Cenazenin ziyarete kapanmasına saatler kala başkent sokaklarında kalabalık iyice arttı.

Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

Dün akşam saatlerinde; 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in anısına ülke çapında TSİ 22.00'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

KRİZ ÇIKTI

Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıldı.

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