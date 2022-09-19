Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
10:14
Kraliçe Elizabeth'e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. David Beckham'ın da aralarında olduğu milyonlarca insan Kraliçe'nin naaşını görmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Cenaze töreni için olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı. İngiltere'nin tahtta en uzun süre kalan hükümdarına bugün son kez veda edilecekken ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması kriz çıkardı.