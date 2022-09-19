Kraliçe Elizabeth’e son veda! Cenaze töreni öncesi kriz: Çanlar neden çalmadı?

İngiltere, 70 yıldır tahtta olan hükümdarına bugün son kez veda ediyor. Halk günlerce uzun kuyruklarda, kamp kurarak Kraliçenin naaşını görmek için beklemişti. Eşi Prens Philip'in yanına gömülecek olan Kraliçe Elizabeth'in tabutu bugün ziyaretçilere kapatılacak.