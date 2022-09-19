Kraliçe Elizabeth'e son veda | Video

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. David Beckham'ın da aralarında olduğu milyonlarca insan Kraliçe'nin naaşını görmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Cenaze töreni için olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı. İngiltere'nin tahtta en uzun süre kalan hükümdarına bugün son kez veda edilecek. Kraliçe'nin naaşının içinde bulunduğu tabut top arabası eşliğinde törenin yapılacağı alana getirildi.