Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!

YILLARDIR AŞIK MI?

Geçtiğimiz yıllar boyunca katıldıkları davetlerde sarhoş olan ve yengesi Mary'yi "uygunsuz" bir yakınlıkla öpmekten geri durmayan Prens Joachim'in bu hallerinin eşini de rahatsız ettiği belirtildi.

Dergi ayrıca, Prens Joachim'in ağabeyi Prens Frederik'in 2004 yılından bu yana evli olduğu Mary'e ilk yıllardan bu yana aşık olduğunu da öne sürdü.