Kraliyet Ailesi’nde ‘yasak aşk’ krizi: Yengesine aşık oldu!

Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yaşanan kriz, günlerdir dünya gündemini meşgul ediyor. Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, geçtiğimiz günlerde Kraliyet Ailesi'nin kaderini değiştirecek bir karara imza atmıştı.
UNVANLARI ELLERİNDEN ALINDI
Küçük oğlu Prens Joachim'in iki evliliğinden dünyaya gelen çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceğini açıklayan Kraliçe'ye oğlundan tepki gelmişti.
Sessizliğini bozan Prens Joachim, annesinin kararına tepki göstererek "Çocuklarıma bu şekilde davranıldığını görmek hiç hoş değil. Çocuklar kendilerini hiç anlamadıkları bir durumun içinde buldu" açıklamasında bulunmuştu.
KRİZİN PERDE ARKASINDA YASAK AŞK MI VAR?
Torunlarının ve çocuklarının kendisinin gururu ve en büyük neşe kaynağı olduğuna dikkati çeken II. Margrethe, "Şimdi umarım aile olarak bu durumda huzuru bulabiliriz" ifadesiyle bu kararının geçerli olacağını belirtmişti.
Unvan krizinin perde arkasında yaşananlara ilişkin yeni bir iddiaysa, gündeme damgasını vurdu.
İspanyol Vanitatis Elconfidencial dergisi, kararın ardında bir "yasak aşk" olduğunu iddia etti.
YENGESİNİ ÖPMEYE DOYAMADI
Kraliçe'nin küçük oğlu Prens Joachim'in, tahtın veliahtı olan ağabeyinin eşi Prenses Mary'ye aşık olduğunu söyleyen dergi, Prensin daha önce defalarca Mary'yi öptüğünü kaydetti.
YILLARDIR AŞIK MI?
Geçtiğimiz yıllar boyunca katıldıkları davetlerde sarhoş olan ve yengesi Mary'yi "uygunsuz" bir yakınlıkla öpmekten geri durmayan Prens Joachim'in bu hallerinin eşini de rahatsız ettiği belirtildi.
Dergi ayrıca, Prens Joachim'in ağabeyi Prens Frederik'in 2004 yılından bu yana evli olduğu Mary'e ilk yıllardan bu yana aşık olduğunu da öne sürdü.