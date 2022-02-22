Kremlin’den Türkiye açıklaması: Görüş ayrılıkları ilişkilere engel değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada, Ukrayna'da Rus ayrılıkçıların yoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıdığını belirtmişti. Putin'in kararı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın bu adımının "kabul edilemez" olduğu belirtilmişti.
Bakanlık açıklamasında, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
"GÖRÜŞ AYRILIKLARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.
"RUSYA'NIN BU ADIMI KABUL EDİLEMEZ"
Öte yandan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıması sonrası ilk kez değerlendirmede bulundu. Rusya Ukrayna krizinin tırmanmasından endişe duyduklarını belirten Erdoğan, Rusya'nın adımını, 'Kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Karadeniz ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle tedbirlerin alındığını da söyledi.Son dakika: Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz! Putin'den ABD'ye jet yanıt Son Dakika Haberi | Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj! 'Karadeniz tedbirleri paketi' vurgusu! İki ülkeye çağrı!