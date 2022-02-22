Kremlin’den Türkiye açıklaması: Görüş ayrılıkları ilişkilere engel değil

"GÖRÜŞ AYRILIKLARI TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ENGEL DEĞİL"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.