Kural tanımaz İsrail’den katliam üstüne katliam

Katil İsrail ordusunun 412 gündür Gazze Şeridi'ndeki soykırımını seyreden Birleşmiş Milletler (BM), bir kez daha hiçbir işe yaramayan bir kuruluşa dönüştüğünü kanıtladı. Son skandal önceki gün yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı görüşüldü. Bu görüşmeler sürerken ve sonrasında ise siyonist İsrail rejimi, Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarında 200'e yakın kişiyi katletti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirterek yaşanan çaresizliği dile getirdi.15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. Ancak ABD bir kez daha karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye tasarı için "evet" oyu kullandı. Bu ABD yönetiminin BMGK'da görüşülen ateşkes tasarısını dördüncü kez veto etmesi oldu. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma şimdiye kadar milyarlarca dolarlık askeri yardım yapan ABD yönetimi sadece BMGK'daki oylamayı veto etmekle kalmadı. ABD Senatosu, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını durdurmayı amaçlayan tasarısını oyladı. ABD Senatosu, silah satışını durdurmayı öngören 3 ayrı tasarıyı reddetti.ABD'den bu destekler gelirken katil İsrail ordusu da Gazze'yi bir kez daha kan gölüne çevirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hâlâ enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 56'ya yükseldi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırılarına da devam etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 558'e çıktı. İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında da 36 kişi hayatını kaybetti. DIŞ HABERLERİSRAİL, Gazze'de son günlerde özellikle sivillerin artık tek sığınağı haline gelen çadırları hedef alıyor. İsrail, Gazze'de bir okulu ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı vurarak 16 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in ayrıca Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü. Bastıran kış şartları nedeniyle İsrail'in sivillerin barındığı çadırları kasıtlı şekilde hedef alarak Filistinlileri göçe zorladığı biliniyor.Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın yayınladığı bir video, Gazze Şeridi'nde 13 ay süren İsrail saldırılarına maruz kalan güneydeki Han Yunus kentinin sakinlerinin çamur ve kurtarabildikleri diğer malzemelerle evlerini yeniden inşa ettiklerini gösteriyor.