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Giriş Tarihi: 7.1.2025 21:56 Son Güncelleme: 7.1.2025 22:56

Kuzey Kore: Siyonist katillerin Hitler'den farkı yok

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Hitler'in politikalarına işaret edilerek, "Siyonist katillerin bunlardan hiçbir farkı yoktur" ifadesi kullanıldı

AA
Kuzey Kore: Siyonist katillerin Hitler’den farkı yok

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı "katliamın" kınandığı açıklamada, İsrail ordusunun "acımasız" insan hakları ihlallerinin "eşi benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Gazze'deki durumun uluslararası toplumda öfke uyandırdığı belirtilen açıklamada, ismi verilmeyen bir İsrail gazetesinin, İsrail ordusunun kimliklerini gizleyerek terörist olarak nitelendirdikleri Filistinlileri öldürdüğünü ve cesetleri ortadan kaldırmadığını ortaya çıkardığı vurgulandı.

Hitler'in politikalarına işaret edilen açıklamada, "Siyonist katillerin bunlardan hiçbir farkı yoktur" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde hala gömülemeyen çok sayıda ceset olduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız katliamını durdurmak ve engellemek için dirençli bir mücadele yürüterek dünya barışını savunma zamanı" olduğu belirtildi.

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Kuzey Kore: Siyonist katillerin Hitler'den farkı yok
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