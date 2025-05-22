‘Latin Amerika da İsrail ile ticareti kesmeli’

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alan İngiltere'yi kutladı. İngiltere'nin "onurlu" bir karar aldığını vurgulayan Petro, "İngiltere'yi soykırıma karşı aldığı onurlu karardan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi Kolombiya, tüm Latin Amerika'yı İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmalarını feshetmeye çağırıyor. Soykırımcı devletlerle ticaret yapılmaz" dedi.

ŞİLİ: GAZZE'DE ETNİK TEMİZLİK YAPILIYOR

İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yaptığının altını çizen Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, "Bunu gerçekleştirenler ve buna göz yumanlar savaş suçlularıdır ve insanlık tarafından bir şekilde yargılanacaklardır. Şili, her platformda bu barbarlığa bir son verilmesi için gerekli baskıyı yapmaktadır" dedi.