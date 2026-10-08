Latin Amerika’da Interpol operasyonu: 233 kişi gözaltına alındı

Interpolün açıklamasına göre, Kolombiya, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nde çok sayıda kolluk kuvvetinin katılımıyla "Madre Tierra VIII" adlı operasyon gerçekleştirildi.

BİNDEN FAZLA HAYVAN KURTARILDI

Operasyonda, 1000'den fazla hayvan kurtarıldı, yasa dışı yollarla ormansızlaştırılmış 60 bin hektar arazi tespit edildi ve çevre suçlarına karışan 233 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, 312 şüphelinin daha belirlendiği operasyonda, silah ve mühimmatın yanı sıra yaklaşık 4,6 ton cıva ve siyanür gibi tehlikeli kimyasallar ele geçirildi.

Kolombiya makamları, bu kapsamda, Amazon havzasındaki endüstriyel ölçekli ormansızlaştırmayla bağlantılı 11 yabancı şirket hakkında soruşturma başlattı. Müfettişler, söz konusu şirketlerin 52 binden fazla hektar korunan yağmur ormanının tahrip edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarda ise Kolombiya'da 16 kişi gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIK ROTASI TESPİT EDİLDİ

Interpol operasyonunda, Latin Amerika'nın biyolojik çeşitlilik merkezlerini Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'daki pazarlara bağlayan kaçakçılık rotası da tespit edildi.

Meksika'da yetkililer, uluslararası suç örgütlerinin uyuşturucu ve yasa dışı mal kaçakçılığında sıklıkla kullandığı güzergahlarda çok sayıda iri kedigil ele geçirdi.

Kurtarılan hayvanlar arasında, biri nadir görülen beyaz kaplan olmak üzere nesli tehlike altındaki 2 Bengal kaplanı, aslanlar, oselotlar ve jaguarlar yer aldı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen türler arasında Nikaragua'daki yeşil ve kırmızı ara papağanları gibi Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamındaki egzotik kuşlarla birlikte nadir sürüngenler ve böcekler de bulunuyor.

Yetkililer ayrıca 165 kilogram kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör