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Giriş Tarihi: 7.7.2024

Latin Amerika’dan Filistin’e umut konseri

Latin Amerika’dan Filistin’e umut konseri
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına tepki gösteren Kolombiya'da Filistin halkıyla dayanışma amacıyla "Umut Konseri" düzenlendi. Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda organize edilen konsere Kolombiyalılar büyük ilgi gösterdi. Konserde Arjantin, Meksika, Venezuela, Şili, Kolombiya ve Panama'dan çeşitli sanatçılar sahne aldı. Üzerinde "Soykırımı Durdur" yazılan dev Filistin bayrağı tarihi Kongre binasına asıldı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından Kongre'ye asılan dev Filistin bayrağını paylaştı.
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Latin Amerika’dan Filistin’e umut konseri
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