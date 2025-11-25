Rusya’dan flaş açıklama: Ankara yapıcı arabuluculuk rolü üstlenebilir

Lavrov, "Arabuluculukta yapıcı rol oynayabilecek ülkeler görüyoruz. Bunlar arasında Belarus ve Türkiye de var. Devlet Başkanı Vladimir Putin , yakın zamanda bir platform oluşturulmasına yardımcı olmakla ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İstanbul platformunu reddeden biz değil, Ukraynalılar oldu," ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ukrayna'daki durum ve ABD'nin önerileri bağlamında fikir alışverişinde bulunuldu. İncelediğimiz haliyle bu önerilerin Alaska'daki Rus-Amerikan zirvesindeki istişarelerle uyumlu olduğunu ve prensipte nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini belirtti" denildi. Putin'in görüşmede, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik bir çözüme kavuşturulmasına yönelik Rusya'nın eğilimini yinelendiği kaydedilen açıklamada, Putin'in ABD'nin önerilerinin çözüme temel oluşturabileceğini dile getirdiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın ise Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade ettiği belirtilirken, Putin ve Başkan Erdoğan'ın ayrıca Ukrayna konusunda Rusya-Türkiye arasındaki temasları çeşitli düzeylerde yoğunlaştırma konusunda da anlaştığı aktarıldı. İki liderin, düzenli temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı, Erdoğan'ın G20 zirvesine yaptığı ziyaret ve yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini Putin ile paylaştığını bildirildi.