Lavrov: "Türkiye'nin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz" | Video
25.11.2025 | 16:30

25.11.2025 | 16:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Belarus gibi bazı ülkelerin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz. Başkan Putin, dün Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştü" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkovile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya yönelik ifadelerine değindi. Macron'un Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarının gerçeklerden kopuk bir adamın açıklamaları olduğunu söyleyen Lavrov, Fransız liderin açıklamalarının barışı sağlama çabalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını sözlerine ekledi. Lavrov, "Macron bugün son derece agresif bir açıklama yaparak, Ukrayna'nın tek sorununun Rusya ve talepleri olduğunu, Rusya'nın Avrupa ile stratejik bir çatışma halinde olduğunu ve kendilerini tehdit eden bir güce asla teslim olmayacaklarını açıkça ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Macron, Kiev ve Odessa gibi bölgelerde askeri personel konuşlandırmayı planladıklarını dile getirdi.

Ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini de sözlerine ekleyen Lavrov, "Türkiye ve Belarus gibi bazı ülkelerin yapıcı bir arabulucu rolü üstlenebileceğini görüyoruz. Başkan Putin, dün Ukrayna konusunda yardım sağlama ve İstanbul'u müzakereler için bir platform olarak kullanma konusunda istekli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştü" dedi.

