Libya’da enerji tesisinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Libya’nın Brega kentindeki Sirte Petrol Şirketine ait gaz tesisinde yakıt gazı hattında meydana gelen patlama yangına yol açtı. Yabancı uyruklu bir işçi yaşamını yitirirken, yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Tesisin faaliyetleri tedbir amacıyla durduruldu.

Libya’da enerji tesisinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
AA AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Brega kentindeki Marsa el-Brega beldesinde bulunan Sirte Petrol Şirketine ait gaz tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, buhar kazanlarını besleyen yakıt gazı hatlarından birinde patlamaya yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda yabancı uyruklu bir işçinin yaşamını yitirdiği, şirket personelinden 4 işçinin ise yaralandığı kaydedildi.

Acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gaz hatlarının kapatılarak yangının kontrol altına alındığı, tedbir amacıyla tesis faaliyetlerinin durdurulduğu ve alanın güvenli hale getirildiği aktarıldı.

Şirketin operasyonlarının normal şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, olayın yerel pazara sağlanan gaz ikmaline ve ham petrol üretimine olumsuz etkisinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#LİBYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!