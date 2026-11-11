Libya’da enerji tesisinde korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Brega kentindeki Marsa el-Brega beldesinde bulunan Sirte Petrol Şirketine ait gaz tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, buhar kazanlarını besleyen yakıt gazı hatlarından birinde patlamaya yol açtığı aktarılan açıklamada, olayda yabancı uyruklu bir işçinin yaşamını yitirdiği, şirket personelinden 4 işçinin ise yaralandığı kaydedildi.

Acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gaz hatlarının kapatılarak yangının kontrol altına alındığı, tedbir amacıyla tesis faaliyetlerinin durdurulduğu ve alanın güvenli hale getirildiği aktarıldı.

Şirketin operasyonlarının normal şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, olayın yerel pazara sağlanan gaz ikmaline ve ham petrol üretimine olumsuz etkisinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör