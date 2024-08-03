Londra’da binlerce kişi Gazze için tek yürek oldu

Bu arada yeni hükümetimiz İsrail'in şiddetine İngiltere'nin suç ortaklığını sona erdirmek için hiçbir şey yapmadı.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi! | Video

Keir Starmer'ından isteklerimizi talep etmek için 3 Ağustos'ta bize katılın" denildi.