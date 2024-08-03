İngiltere'de Filistin'e destek gösterisi! | Video

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için bulunduğu Tahran’da İsrail’in alçak suikastıyla şehit oldu. Haniye’nin şehit olmadan önce yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar bugün İstanbul Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. "Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan çok sayıda duyuru yapıldı. Milyonlar Filistin için tek yürek oldu.