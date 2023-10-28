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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Londra’da on binlerden vicdan seli

İsrail zulmüne destek veren ülkelerden İngiltere’de halk Gazze’ye destek için sokaklara döküldü. ‘İşgal ve soykırıma son’ sloganları atıldı. İngiliz hükümeti ateşkesin sağlanması için göreve çağrıldı

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Londra’da on binlerden vicdan seli
İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail zulmüne karşı vicdanın sesi sokaklara taştı. STK'ların çağrısıyla dün öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplanan on binler İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi. Drone'la çekilen sel gibi insan görüntüleri Londra'da vicdan sahiplerinden dünyaya güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.



TÜRK BAYRAKLARI
Yürüyüşte "Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu. Türk bayrakları da taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. "Başbakan Rishi Sunak utan" sloganları atıldı. Kentte üçüncü kez düzenlenen yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapıldı.
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Londra’da on binlerden vicdan seli
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