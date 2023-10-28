Londra’da on binlerden vicdan seli

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail zulmüne karşı vicdanın sesi sokaklara taştı. STK'ların çağrısıyla dün öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplanan on binler İngiltere Parlamentosu önündeki Westminster Köprüsü'nden geçerek nehrin güneyine indi. Drone'la çekilen sel gibi insan görüntüleri Londra'da vicdan sahiplerinden dünyaya güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.Yürüyüşte "Adalet yoksa barış da yok", "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı. Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu. Türk bayrakları da taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. "Başbakan Rishi Sunak utan" sloganları atıldı. Kentte üçüncü kez düzenlenen yürüyüşün ardından Parlamento Meydanı'nda kurulan platformda konuşmalar yapıldı.