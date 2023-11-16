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Giriş Tarihi: 16.11.2023 22:49 Son Güncelleme: 16.11.2023 22:55

Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü

Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki soykırımlarına Batılı devletler destek olurken halk, katliamlara tepki göstererek acil ateşkes çağrısı yapıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce öğrenci, ders saatinde Filistin halkına destek yürüyüşünde bulundu.

Londra’da yüzlerce öğrenci Gazze’ye destek için yürüdü

İsrail güçlerinin Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce sivili katletmesi dünyanın pek çok yerinde tepkiye neden oldu. Avrupa'da binlerce kişi sokaklara inerek eylem yaptı.

Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Gösterilerin en yoğun yaşandığı İngiltere'de bir grup öğrenci Gazze halkına destek için yürüyüş düzenledi. Londra'da yüzlerce öğrenci ders saatinde topluca sokakta gösteri yaptı. Gazze için "ateşkes" çağrısı yapan öğrenciler, Filistin halkına destek mesajları verdi.

LONDRA'DA YÜZBİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ DÜZENLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Kent merkezinde gerçekleşen ve polise göre 300 bin kişinin katıldığı eylemde Gazze için ateşkes çağrıları yapılmıştı.

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Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü
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