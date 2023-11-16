İsrail güçlerinin Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce sivili katletmesi dünyanın pek çok yerinde tepkiye neden oldu. Avrupa'da binlerce kişi sokaklara inerek eylem yaptı.

Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü

GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Gösterilerin en yoğun yaşandığı İngiltere'de bir grup öğrenci Gazze halkına destek için yürüyüş düzenledi. Londra'da yüzlerce öğrenci ders saatinde topluca sokakta gösteri yaptı. Gazze için "ateşkes" çağrısı yapan öğrenciler, Filistin halkına destek mesajları verdi.