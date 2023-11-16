Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü
Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki soykırımlarına Batılı devletler destek olurken halk, katliamlara tepki göstererek acil ateşkes çağrısı yapıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce öğrenci, ders saatinde Filistin halkına destek yürüyüşünde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:48
00:07
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü 16.11.2023 | 22:32
01:15
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanından grev 16.11.2023 | 22:15
00:21
01:22
01:02
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı 16.11.2023 | 19:53
01:19
00:52
02:04
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret | Video 16.11.2023 | 16:51
09:35
Bakan Koca, Türkiye’ye getirilen Gazzelilere özel ilgi gösterdi | Video 16.11.2023 | 14:32
00:58
Bakan Ersoy’dan Tamer Karadağlı yorumu: "Çok başarılı oyuncu" | Video 16.11.2023 | 11:21
16:25
11:06
02:07
Biden ve Xi 1 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüştü 15.11.2023 | 23:30
00:58
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı! 15.11.2023 | 22:52
00:35
Bandırma'da çaldığı aracı Bursa'da bırakıp kaçan şahıs yakalandı 15.11.2023 | 20:31
04:13
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi 15.11.2023 | 20:00
04:49
Direksiyon başında baygınlık geçirip 5 araca böyle çarptı: 1 yaralı 15.11.2023 | 18:03
01:29
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay açıklaması | Video 15.11.2023 | 14:44