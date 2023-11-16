Video Haber Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü
Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü

Londra'da yüzlerce öğrenci Gazze'ye destek için yürüdü

16.11.2023 | 22:32

Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki soykırımlarına Batılı devletler destek olurken halk, katliamlara tepki göstererek acil ateşkes çağrısı yapıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce öğrenci, ders saatinde Filistin halkına destek yürüyüşünde bulundu.

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