Macar Bakan Peter Szijjarto: Vatansever hükümetlere tahammülleri yok





6 MİLYAR EURO TÜRK HÜKÜMETİNE ÖDENMELİ



Ukrayna'dan gelen tüm mültecilerin Macaristan topraklarına girmesine izin verdiklerini ve şu ana kadar 600 binden fazla mültecinin topraklarında olduğunu söyleyen Szijjarto, "Türkiye'nin de ihtiyacı olan herkese yardım ettiği gibi ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyoruz. Ancak Ukrayna'dan gelen mülteciler ile yasadışı göçmenler arasında çok net bir ayrım yapmalıyız" dedi. Szijjarto, "Türk hükümetinin güney sınırına duvar inşa etme kararlarına ve göçmenlerin evlerine dönebilmeleri için gösterilen çabalara çok saygı duyuyoruz. Bu politikayı destekliyoruz. 6 milyar Euronun tamamını Türkiye'ye bir an önce ödemesi için Brüksel'de ısrar edeceğiz. Türkiye olmadan yasadışı göç akışını durdurmak çok daha büyük bir zorluk olacak. Bu paranın STK'lara değil, Türkiye devletine ödenmesinden yapılmasından yanayız" ifadelerini kullandı.