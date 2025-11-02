Maduro: Hedef olmamızın nedeni petrol

ABD-Venezuela hattında gerilim her geçen gün tırmanırken taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliğine ilişkin, "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar" dedi. Maduro, "Eğer Venezuela bulunduğu stratejik konumda yer almasaydı ve dünyanın en büyük petrol ile dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olmasaydı, belki de adımızdan bile söz etmezlerdi" dedi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Venezuela'ya saldırmaya hazır olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.