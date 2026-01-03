Maduro’dan ABD’ye zeytin dalı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunu müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söyledi. Venezuelalı lider, ülkesiyle ABD arasında uyuşturucu kaçakçılığı konusunda olası bir anlaşma için yeşil ışık yaktı. "Ne arıyorlar? Tehdit, yıldırma" şeklinde konuşan Maduro, Washington ve Caracas yönetimlerinin "eldeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" ifade etti. Maduro, Venezuela'nın "ABD'nin istediği zaman, yerde ve şekilde" petrol yatırımlarına hazır olduğunu da aktardı. Eylül başından bu yana ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere 26 saldırı gerçekleştirdi ve en az 104 kişiyi öldürdü.