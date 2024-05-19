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Giriş Tarihi: 20.5.2024

Maduro’dan canlı yayında Türkiye imzası

Maduro’dan canlı yayında Türkiye imzası
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'yle imzalanmış olan karşılıklı yatırımlara ilişkin anlaşmayı canlı yayında onayladı. Maduro, ülkesiyle Türkiye arasında 21 Temmuz 2023'te İstanbul'da imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Venezuela'daki onay sürecinin tamamlandığına ilişkin belgeyi "canlı yayında" imzaladı.

ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ
Maduro onay belgesini imzalamadan önce yaptığı konuşmada, "Öncelikle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi, yatırımlarımızı ve ticaretimizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak ekonomik nitelikli bir belgeyi imzalamak üzereyim. Buradan dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanmış olan 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın onay belgesini imzalıyorum" dedi.
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Maduro’dan canlı yayında Türkiye imzası
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