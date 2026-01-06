Maduro’nun mahkemeye sevkini film gibi izlettiler

Maduro ve Flores'in New York'taki Daniel Patrick Moynihan Adliyesi'ne götürülüşü dünyaya canlı yayınlarla izletildi. Zırhlı araç ve özel kuvvetler eşliğinde New York sokaklarında Maduro'nun getirildiği konvoy görüntülendi.

Maduro'nun, ellerinin plastik kelepçeyle bağlı olduğu görüldü. Maduro ve eşi Flores "narkoterörizm, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma ile Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarıyla itham ediliyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi. Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, "Ben masumum.

Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim" ifadelerini kullandı. Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti. Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim" dedi. Maduro'nun ikinci duruşması 17 Mart'ta yapılacak.