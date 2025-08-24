Maduro’ya halktan yoğun destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı. Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın "son derece başarılı" geçtiğini söyleyerek, halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı. Maduro, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır" dedi.