Makedonya’da bir gece kulübünde yangın: 50 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi. Yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kuzey Makedonya'da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video

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