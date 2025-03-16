Kuzey Makedonya'da feci olay! Gece kulübündeki yangında en az 50 kişi öldü | Video

Kuzey Makedonya'nın Koçana bölgesinde bulunan bir gece kulübünde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 50 kişi feci şekilde can verirken, yüzlerce kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı