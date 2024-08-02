Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Instagram’a tepki: Bu korkaklık gösterisine son verin

Meta, İsrail'in alçakça suikastı ile şehit olan İsmail Haniye ile ilgili paylaşımları engelliyor. Facebook ve Instagram'da Haniye'nin fotoğrafını paylaşan binlerce hesap kısıtlandı.
Sosyal medya kullanıcıları, Haniye içeriklerini sansürleyen Meta'ya #MetaCensorship etiketi ile tepki gösteriyor.
Malezya Başbakanı'nın gönderisi de silindi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, şehit İsmail Haniye ile ilgili taziye paylaşımını silen Instagram'ı sert bir dille eleştirdi.
Enver; "Bu korkaklık gösterisine son verin ve baskıcı Siyonist İsrail rejiminin araçları olarak hareket etmeyi bırakın!" diye çıkıştı.
UMED: META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Meta'nın skandal sansürüne tepki gösterdi.
Bir kınama mesajı yayımlayan UMED, "Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır. Bu sadece insan hakları ihlali değil vahşete destek çıkmaktır. Bu özgürlük değil, bu siyonizme hizmet etmektir. Bu özgürlüğe pranga vurma çabasıdır. Kınıyoruz." açıklamasını yaptı.