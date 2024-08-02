Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Instagram’a tepki: Bu korkaklık gösterisine son verin

UMED: META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Meta'nın skandal sansürüne tepki gösterdi.

Bir kınama mesajı yayımlayan UMED, "Soykırıma ortak olan META, işgalci İsrail'in suikastlarını da perdelemeye çalışmaktadır. Bu sadece insan hakları ihlali değil vahşete destek çıkmaktır. Bu özgürlük değil, bu siyonizme hizmet etmektir. Bu özgürlüğe pranga vurma çabasıdır. Kınıyoruz." açıklamasını yaptı.