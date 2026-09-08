Malezya’da sağlık helikopteri yere çakıldı! Facianın görüntüleri kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti!

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Malezya'da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü

SAĞLIK PERSONELİNİ TAŞIYORDU

Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, helikopterde bulunan sağlık personelinin resmi görev kapsamında uçuş yaptığı belirtildi.

Düşen helikopterin, ulaşılması güç ve dağlık bölgelerde sağlık hizmeti sunan "Flying Doctor Service" kapsamında görev yaptığı, bu hizmetle bölgedeki uzak yerleşimlere tıbbi bakım, ilaç ve sağlık hizmetleri ulaştırıldığı ifade edildi.