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Haberler Dünya Haberleri Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.11.2021 21:14 Son Güncelleme: 24.11.2021 21:39

Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Bugün hem Fransız hem de İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; Fransa’nın Calais Limanı’ndan İngiltere’ye gelmekte olan kaçak göçmenlerin içerisinde olduğu bot, battı. Şimdiye kadar 27 göçmen hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar…

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen krizi her geçen gün büyüyor. Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu, Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şimdiye kadar 27 göçmen hayatını kaybetti. Sayının daha da artmasından endişe duyuluyor.

Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video

FRANSA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fransa Başbakanı Jean Castex, konuyla ilgili açıklama yaptı. Castex, olayı bir trajedi olarak niteledi ve hayatını kaybedenlerin insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu dile getirdi.

'GÖÇMEN KRİZİNE KARŞI ACİLEN HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göçmen krizine karşı acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

İNGİLTERE'YE BİR GÜNDE BİN GÖÇMEN ULAŞTI

Göçmenlerin vefatı, İngiltere tarihindeki en büyük göçmen akınının yaşandığı dönemde gerçekleşti. Pazartesi günü itibarıyla 2021'de İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısı 2020'dekinin üç katına ulaşmıştı.

Bu ay başında sadece bir günde bin göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.

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Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti
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