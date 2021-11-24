Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen krizi her geçen gün büyüyor. Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu, Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı.
27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şimdiye kadar 27 göçmen hayatını kaybetti. Sayının daha da artmasından endişe duyuluyor.
Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video
FRANSA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Fransa Başbakanı Jean Castex, konuyla ilgili açıklama yaptı. Castex, olayı bir trajedi olarak niteledi ve hayatını kaybedenlerin insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu dile getirdi.
'GÖÇMEN KRİZİNE KARŞI ACİLEN HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u göçmen krizine karşı acilen harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
İNGİLTERE'YE BİR GÜNDE BİN GÖÇMEN ULAŞTI
Göçmenlerin vefatı, İngiltere tarihindeki en büyük göçmen akınının yaşandığı dönemde gerçekleşti. Pazartesi günü itibarıyla 2021'de İngiltere'ye ulaşan göçmen sayısı 2020'dekinin üç katına ulaşmıştı.
Bu ay başında sadece bir günde bin göçmen İngiltere'ye ulaşmıştı.