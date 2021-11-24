Manş Denizi’nde göçmen faciası: İngiltere’ye geçmeye çalışan en az 27 göçmen hayatını kaybetti

İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen krizi her geçen gün büyüyor. Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu, Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şimdiye kadar 27 göçmen hayatını kaybetti. Sayının daha da artmasından endişe duyuluyor.

Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video