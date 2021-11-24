Video Haber Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video
Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video

Manş Denizi'nde göçmen faciası | Video

24.11.2021 | 20:46

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İngiltere'ye geçmeye çalışan 27 göçmen hayatını kaybetti.

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