Mars aracı selfie gönderdi
NASA'nın Mars'taki gözü Perseverance keşif aracı, Ezero Krateri'nin sınırlarında bir selfie çekti. NASA'nın paylaştığı çarpıcı fotoğrafta, Perseverance engebeli bölgede, arkasında kızıl topraklarla poz veriyor. Keşif aracının robotik kolundaki özel bir kamerayla çektiği 61 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle elde edilen bu portre, aracın adeta doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Perseverance, 2021'den bu yana Mars'ta mikroorganizma düzeyinde yaşam izleri arıyor.