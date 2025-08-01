Mars’ta gizemli küreler

NASA'nın 'Perseverance' aracı, Mars yüzeyinde gizemli yuvarlak kayaç küreler keşfetti. 5 Temmuz 2025'te, Mars görevinin 1555'inci gününde 'Perseverance'ın robot kolundaki 'Watson' kamerası, 'Rowsell Hill' adı verilen bölgede sferüller (küresel taşçıklar) görüntüledi.

Daha önce 'Opportunity' aracının 2000'lerde keşfettiği hematit içerikli 'yaban mersini' benzeri oluşumlardan farklı olarak, bu yeni kürelerin bazaltik yapıda olduğu ve yüksek ısıyla oluştuğu düşünülüyor. NASA bilim insanları, bu kürelerin ya volkanik lavların hızla soğumasıyla ya da göktaşı çarpmaları sonucu oluşan erimiş materyalin havada donarak yere düşmesiyle meydana geldiğini değerlendiriyor. Bilim insanları, NASA'nın bu keşfinin, Mars'ın hâlâ çözülememiş dinamik geçmişine dair yeni kapılar aralayabileceğini belirtti. DHA