Meclis karıştı! Sözler bitti, yumruklar konuştu

Mobil para ödemelerinde vergileri de içeren yüzde 1,75'lik vergi teklifi, geçen ay meclise sunulduğundan veri muhalefet yanlıları tarafından istenmedi. Meclis Başkanı yardımcısı Osei-Owusu'nun verginin tartışılmasını ve teklifi hızlandırılmış aciliyet prosedürü altında oylanmasını önermesinin ardından milletvekilleri tartışma yaşamaya başladı.Meclisin ön tarafına doğru koşan vekiller, birbirlerini yumruklayıp boğuştu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Bazıları ise meslektaşlarını dizginlemeye çalıştı. Olay anı kameraya yansıdı. Vergiye karşı çıkanlar, düşük gelirli insanların ve ağırlıklı olarak mobil para transeferi yapanların bu durumdan olumsuz ve orantısız bir şekilde etkileneceğini iddia ediyor.
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video
SALI GÜNÜ OYLAMAYA DEVAM
Prosedüre devam edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama Salı gününe devam edecek.