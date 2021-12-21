Meclis karıştı! Sözler bitti, yumruklar konuştu

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bazıları ise meslektaşlarını dizginlemeye çalıştı. Olay anı kameraya yansıdı. Vergiye karşı çıkanlar, düşük gelirli insanların ve ağırlıklı olarak mobil para transeferi yapanların bu durumdan olumsuz ve orantısız bir şekilde etkileneceğini iddia ediyor.

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SALI GÜNÜ OYLAMAYA DEVAM

Prosedüre devam edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama Salı gününe devam edecek.