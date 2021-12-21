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Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:01 Son Güncelleme: 21.12.2021 15:02

Meclis karıştı! Sözler bitti, yumruklar konuştu

Meclis karıştı! Sözler bitti, yumruklar konuştu

Gana parlamentosunda, milletvekilleri arasında eloktronik işlemlere ilişkin vergi teklifini tartışmaları nedeniyle arbede çıktı. Vekillerin birbirine girip yumruklaştığı anlar videoya yansıdı.

Mobil para ödemelerinde vergileri de içeren yüzde 1,75'lik vergi teklifi, geçen ay meclise sunulduğundan veri muhalefet yanlıları tarafından istenmedi. Meclis Başkanı yardımcısı Osei-Owusu'nun verginin tartışılmasını ve teklifi hızlandırılmış aciliyet prosedürü altında oylanmasını önermesinin ardından milletvekilleri tartışma yaşamaya başladı.Meclisin ön tarafına doğru koşan vekiller, birbirlerini yumruklayıp boğuştu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bazıları ise meslektaşlarını dizginlemeye çalıştı. Olay anı kameraya yansıdı. Vergiye karşı çıkanlar, düşük gelirli insanların ve ağırlıklı olarak mobil para transeferi yapanların bu durumdan olumsuz ve orantısız bir şekilde etkileneceğini iddia ediyor.

Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video

SALI GÜNÜ OYLAMAYA DEVAM

Prosedüre devam edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama Salı gününe devam edecek.

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Meclis karıştı! Sözler bitti, yumruklar konuştu
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