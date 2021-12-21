Video Dünya Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video

Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video

21.12.2021 | 14:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunan başbakan Miçotakis’ten küstah talep: ’Casus Belli’ kaldırılsın | Video 02:24
Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video 21.12.2021 | 15:09
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 00:45
Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 21.12.2021 | 14:34
Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı 00:28
Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı 21.12.2021 | 13:24
Altın Tapınak’taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 00:27
Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 21.12.2021 | 09:29
Son dakika! Almanya’da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 00:43
Son dakika! Almanya'da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 20.12.2021 | 16:07
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 02:31
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.12.2021 | 15:05
Filipinler’i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 05:03
Filipinler'i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 11:23
İngiltere’de yine bakıcı dehşeti! Ağlayan bebeğin yüzüne oyuncak ayıyla bastırıp boğmaya çalıştı | Video 00:15
İngiltere'de yine bakıcı dehşeti! Ağlayan bebeğin yüzüne oyuncak ayıyla bastırıp boğmaya çalıştı | Video 20.12.2021 | 10:55
Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı | Video 02:42
Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı | Video 20.12.2021 | 10:24
Şili’nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu | Video 01:10
Şili’nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu | Video 20.12.2021 | 09:52
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 02:47
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 20.12.2021 | 08:54
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 01:26
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 08:53
İngiltere’de ’Efsanevi büyük kedi’ kameraya yakalandı | Video 00:05
İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video 19.12.2021 | 16:58
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 07:16
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 19.12.2021 | 13:33
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 00:28
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 19.12.2021 | 13:22
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 12:08
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 11:57
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 03:17
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 18.12.2021 | 12:21
Irak’ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 05:56
Irak'ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 18.12.2021 | 09:45
’Çinli Elon Musk’ ortalığı karıştırdı! | Video 00:12
'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video 17.12.2021 | 16:19

Gana parlamentosunda, milletvekilleri arasında eloktronik işlemlere ilişkin verdi teklifini tartışmaları nedeniyle arbede çıktı. Vekillerin birbirine girip yumruklaştığı anlar videoya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA