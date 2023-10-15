Medyasından başkanına yalanın bini bir para

Batı medyası, İsrail destekçisi bakışıyla Gazze'deki katliamı her türlü dezenformasyon haberle perdeleme yarışına girdi. Bunlardan en korkuncu Hamas'ın 40 İsrailli bebeğin başını keserek öldürdüğü yalanıydı. CNN başta olmak üzere ABD ve Avrupa medyasında dolaşıma alınan bu yalan ABD Başkanı Joe Biden tarafından da bizzat dillendirildi. Beyaz Saray ve İsrail ordusi sözcüsü daha sonra "Elde kanıt yok" açıklaması yaptı.Bu sırada Hamas'ın toplu bebek katliamı yaptığına dair haberi veren CNN muhabiri Sara Sidner, sosyal medya hesabından "Haber teyit edilmedi. Özür dilerim. Daha dikkatli olmalıydım" dedi.