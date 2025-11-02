Meksika’da büyük trajedi: Süpermarket havaya uçtu! 23 ölü

Yerel güvenlik yetkilileri, sivil halka yönelik bir "saldırı" veya "şiddet eylemi ile ilgili bir olay" ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Meksika 'nın Sonora eyaletindeki Hermosillo kentinde bulunan Waldo's Süpermarket'te bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

"HİÇ KİMSE BU ACIYI TEK BAŞINA YAŞAMAYACAK"

Durazo, "Olayın nedenlerini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlattım. Hiç kimse bu acıyı tek başına yaşamayacak. İlk andan itibaren, acil durum, güvenlik ve sağlık hizmetleri büyük bir profesyonellik ve bağlılıkla durumu kontrol altına aldı ve hayatları kurtardı" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Gerekli desteği sağlamak için Sonora Valisi Alfonso Durazo ile iletişim halindeyim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez'e, ailelere ve yaralılara yardımcı olacak bir destek ekibi göndermesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Meksika medyası, patlamanın dün yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin yangının yayılmasını önlemek için kapılarını kapattığını bildirdi.