Video Dünya Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video

Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video

02.11.2025 | 11:57

Meksika’nın Sonora eyaletinde bir süpermarkette meydana gelen patlamada en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın Sonora eyaletinde patlama meydana geldi. Hermosillo şehrindeki Waldo's Süpermarket'te bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Yerel güvenlik yetkilileri, sivil halka yönelik bir "saldırı" veya "şiddet eylemi ile ilgili bir olay" ihtimalinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sonora Valisi Alfonso Durazo paylaştığı video mesajda, "ölenlerin bir kısmının reşit olmadığını ve hayatta kalanların Hermosillo'daki hastanelerde tedavi gördüğünü" söyledi. Durazo, "Olayın nedenlerini belirlemek ve sorumluları tespit etmek için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlattım. Hiç kimse bu acıyı tek başına yaşamayacak. İlk andan itibaren, acil durum, güvenlik ve sağlık hizmetleri büyük bir profesyonellik ve bağlılıkla durumu kontrol altına aldı ve hayatları kurtardı" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Gerekli desteği sağlamak için Sonora Valisi Alfonso Durazo ile iletişim halindeyim. İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez'e, ailelere ve yaralılara yardımcı olacak bir destek ekibi göndermesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Meksika medyası, patlamanın dün yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleştiğini ve çevredeki iş yerlerinin yangının yayılmasını önlemek için kapılarını kapattığını bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02:29
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02.11.2025 | 11:57
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 00:56
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:09
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 00:25
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 02.11.2025 | 09:08
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02:24
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02.11.2025 | 09:08
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 00:31
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:08
Kenya’da heyelan: 13 ölü | Video 02:11
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video 01.11.2025 | 14:27
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01:01
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01.11.2025 | 12:31
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 01:59
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 31.10.2025 | 11:03
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 01:11
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 30.10.2025 | 14:11
Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 04:10
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 30.10.2025 | 06:15
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY