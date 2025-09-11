Meksika’da korkunç patlama: LPG tankeri havaya uçtu

Meksika’da bir otoyolda LPG taşıyan tankerin devrilmesi sonucu patlama gerçekleşti. Feci olayda 4 kişi can verdi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 15:05 Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 15:30

Meksika'nın başkenti Meksika City'de yer alan İztapalapa bölgesindeki bir otoyolda öğle saatlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tanker devrildi. Devrilen tankerin patlamasıyla bölgeden alev topu yükseldi, ortalık savaş alanına döndü. Alevler çevredeki araçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Meksika City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını belirtti. Çok sayıda kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Kameralara yansıyan görüntülerde, tankerden duman yükseldiği, daha sonra patlama meydana geldiği, çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video