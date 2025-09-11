Video Dünya Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video

11.09.2025 | 15:21

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrildikten sonra patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Meksika City'de yer alan İztapalapa bölgesindeki bir otoyolda öğle saatlerinde LPG tankeri devrildi. Devrilen tankerin patlamasıyla bölgeden alev topu yükseldi, ortalık savaş alanına döndü. Alevler çevredeki araçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Meksika City Belediye Başkanı Clara Brugada yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını belirtti. Çok sayıda kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Kameralara yansıyan görüntülerde, tankerden duman yükseldiği, daha sonra patlama meydana geldiği, çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Facianın ardından iki yönde de trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

