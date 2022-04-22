Mescid-i Aksa olaylarıyla ilgili BM’den İsrail’e sert tepki: Şiddet derhal tarafsız ve bağımsız bir biçimde araştırılmalı

"COPLARLA DÖVÜLDÜLER"

Shamdasani, 15-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere uyguladığı şiddet sonucu 27'si çocuk, 180 kişinin yaralandığını aktararak "İsrail güvenlik güçlerine hiçbir tehdit içermeyen ve aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bir gazetecinin olduğu çok sayıda Filistinli coplarla dövüldü ve plastik mermilerle yakın mesafeden hedef alındı." dedi.