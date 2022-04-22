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Giriş Tarihi: 22.4.2022 16:24 Son Güncelleme: 22.4.2022 16:33

Mescid-i Aksa olaylarıyla ilgili BM'den İsrail'e sert tepki: Şiddet derhal tarafsız ve bağımsız bir biçimde araştırılmalı

AA
Mescid-i Aksa olaylarıyla ilgili BM’den İsrail’e sert tepki: Şiddet derhal tarafsız ve bağımsız bir biçimde araştırılmalı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ölen ve yaralanan Filisinlilere dikkat çeken Shamdasani, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaat ve görevlilerin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddeti derhal, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, şiddetin sorumluları da hesaba çekilmelidir" sözlerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin bir an önce soruşturulması gerektiğini bildirdi. BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sivillere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"COPLARLA DÖVÜLDÜLER"

Shamdasani, 15-17 Nisan tarihlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere uyguladığı şiddet sonucu 27'si çocuk, 180 kişinin yaralandığını aktararak "İsrail güvenlik güçlerine hiçbir tehdit içermeyen ve aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve bir gazetecinin olduğu çok sayıda Filistinli coplarla dövüldü ve plastik mermilerle yakın mesafeden hedef alındı." dedi.

"YİNE ŞİDDET KULLANILDI"

Bu tarihlerde İsrail polisinin Kudüs'te, 60'ı çocuk, 470 Filistinliyi tutukladığını belirten Shamdasani, polis güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlileri uzaklaştırmak için yine şiddet kullandığını ifade etti.

"ŞİDDETİN SORUMLULARI HESABA ÇEKİLMELİ"

Shamdasani, son bir aydır İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet eylemlerinden endişe duyduklarını vurgulayarak "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaat ve görevlilerin yaralanmasıyla sonuçlanan şiddeti derhal, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı, şiddetin sorumluları da hesaba çekilmelidir." açıklamasında bulundu.

19 FİLİSTİNLİ'NİN ÖLÜMÜ

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da da saldırılarını artırdığına işaret eden Shamdasani, nisanda İsrail ordusunun bölgede 19 Filistinli sivili öldürdüğünü belirtti.

"CİDDİ ENDİŞE VERİCİ"

Shamdasani, İsrail'in bu saldırılarının "ciddi endişe verici" olduğunu vurgulayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "gerilimin düşürülmesi ve sivil can kayıplarının soruşturulması" çağrısını yineledi.

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Mescid-i Aksa olaylarıyla ilgili BM'den İsrail'e sert tepki: Şiddet derhal tarafsız ve bağımsız bir biçimde araştırılmalı
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