Microsoft'un 50. yıl partisinde çarpıcı görüntüler! İsrail iş birliğine lanet okudular: Elinizde kan var!

İsrail’in sürdürdüğü Gazze soykırımında katliam ordusuna yapay zeka desteği verdiği ortaya çıkan Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde olay yaratan anlar yaşandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates’in de bulunduğu salonda çalışanla, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto etti.

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 16:08

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Ibtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." dedi.

Süleyman, kendinden utanması gerektiğini söyleyen ve sahneye kefiyesini fırlatan Aboussad'a, "İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum." cevabını verdi. Aboussad, sahneye kefiyesini fırlatması ardından güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. "HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN!" Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, aynı partide Gates, Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz. Elinizde kan var!" diye bağırdı.