Video Dünya Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video
Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video

Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail desteği nedeniyle yapay zeka yöneticisi protesto edildi | Video

05.04.2025 | 16:19

Microsoft’un 50. yıl dönümü partisinde, İsrail ordusuna sağlanan destek nedeniyle yapay zeka üst düzey yöneticisi protesto edildi:

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