MİT’ten nefes kesen operasyon! PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.