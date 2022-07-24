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Giriş Tarihi: 24.7.2022 09:36 Son Güncelleme: 24.7.2022 09:51

MİT'ten nefes kesen operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MİT’ten nefes kesen operasyon! PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Tekintanğaç Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminde faaliyet göstermişti.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten nefes kesen operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
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