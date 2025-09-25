MSB kaynakları: SDG mutabakata uymuyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı bu hafta İstanbul Sarayburnu'nda demirli yerli ve milli fırkateyn TCG İstanbul'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."