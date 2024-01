Yaklaşık dört aydır işgal ettiği Filistin topraklarında katliam yapan İsrail ordusu, İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed'i de katletti. Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Durra ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladı. Durra'nın annesi Amal yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra ise İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı. Baba Durra, İsrail'in 10 Ekim'de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü belirtmişti.İsrail'in çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, "Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed'in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra'dır. Muhammed'in kanı hâlâ akıyor" demişti. Muhammed Durra (12), 30 Eylül 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında meydana gelen olaylarda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalmıştı. Durra'nın babasıyla sığındığı duvarın önünde vurulduğu an France 2 televizyonu tarafından saniye saniye görüntülenmişti.