Mülteci kamplarına bomba yağdırdılar 64 ölü

Siyonist İsrail rejimi, tüm tepkilere rağmen yaklaşık on aydır Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyor. İsrail savaş uçakları, sivillerin sığındığı kampları ve sivilleri vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı ve el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı'ndaki bir evi vurdu. El-Bureyc Kampı'nda 6 kişi hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise gazeteci Mutasım Garrab ile birlikte 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 64 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 38 bin 983'e, yaralananların sayısı da 89 bin 727'ye yükseldi.İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Filistinliler, atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsünün çocuklarına bulaşmasından endişe ediyor. Saldırılar sonrası bir okula yerleşen Zaim ez-Zaim, şimdi de çocuk felci tehlikesinin kapıda olduğunu dile getirdi. 3 çocuğuyla bir okula sığınan Tamir Gaben ise ''Çocuklar çöplüklerin yakınında oynuyor. Hastalanıp ölenler oldu. Saldırılarda ölmeseler bile virüse yakalanıp hastalanarak ölecekler" dedi. Kemal Advan Hastanesinde görev yapan doktor Sahir Nasr de atık sulardan kaynaklı hastalıklara yakalanan çok sayıda kişinin hastaneye müracaat ettiğini dile getirdi. Öte yandan UNICEF, Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.Dünya genelinde Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ellerindeki döviz ve pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Avustralya'nın Melbourne kenti ve İtalya'nın Milano kenti dâhil bir çok Avrupa ülkesinde hafta sonu Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Öte yandan Almanya'daki Filistin'e destek yürüyüşüne, polis sert müdahalede bulundu.7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail, bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek saldırılarını da sürdürüyor. İsrail, Yemen ve Lübnan arasındaki saldırılar bölgeyi adeta cehenneme çevirdi. Önceki gün İsrail'in Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nda yakıt depolarının da aralarında bulunduğu yerleri hedef alması bölgede gerilimi daha da tırmandırdı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna da hava saldırısı düzenledi. Mısır, saldırının tüm cephelerde gerilimi tırmandırmasına karşı uyardı. Hizbullah Hareketi ise İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıyla "bölgedeki çatışmanın tehlikeli bir aşamaya geldiği" belirtti.