Münbiç Askeri Ofisi kuruldu

Türkiye'ninSuriye'nin kuzeyinde operasyon yapacağı sinyalini vermesinin ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Münbiç ve Tel Rıfat'tan kaçıp Türkiye sınırında güvenli bölgelere kaçan siviller ve aşiretler, bir yandan operasyona destek gösterileri düzenlerken diğer yandan operasyona hazırlanıyor. El Bab, Cerablus ve Azez'e yerleşen Münbiçliler, Münbiç Askeri Ofisi'nin kurulduğunu ilan etti. Yapılan açıklamada ofisin askeri büyük bir rol oynayacağı söylenirken şu ifadelere yer verildi: "Münbiç halkı ve Suriye Milli Ordusu çatısı altında bulunan Münbiçliler, Münbiç Askeri Ofisi'ni kurdu. Ofis operasyon sırasında sivillerin canlarını ve mallarını koruma görevi üstlenecek."Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon hazırlıkları sürüyor. SMO askerleri, harekât için Türkiye'den gelecek haberi bekliyor. TSK da Münbiç ve Tel Rıfat terör hedeflerine bomba yağdırıyor. TSK, dün gece Münbiç ve Tel Rıfat kırsalında bulunan terör hedeflerini vurdu. Hedefler top ve obüslerle yerle bir edildi. Dün de saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 11PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Münbiç ilçesinde sivil yerleşim yerine döşediği mayına basan iki kardeş yaşamını yitirdi. Ömer Abdullah (8) ve Abdullah Abdullah (10) isimli iki kardeş oyun oynadıkları sırada teröristlerin döşediği mayının patlamasıyla yaşamını yitirdi.